Planalto nega que Temer esteja com cateterismo agendado

A Secretaria de Comunicação da Presidência negou que o presidente Michel Temer esteja com um cateterismo agendando para depois da provável e esperada derrubada da denúncia. Segundo informações do site Antagonista e da TV Globo, o presidente teria marcado o procedimento.

De acordo com o Planalto, o presidente, que completou 77 anos no mês passado, "goza de perfeita saúde" e "não tem nenhuma cirurgia marcada" até o momento. No fim do mês passado, Temer fez exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Interlocutores do presidente reiteraram que os exames foram "tranquilos" e sem nenhum problema.

Após o noticiário sobre o suposto cateterismo vir a público, segundo auxiliares, o diretor-geral do centro de cardiologia do Instituto do Coração (Incor) e do Hospital Sírio-Libanês e cardiologista do presidente, Roberto Kalil Filho, o telefonou para minimizar os efeitos da notícia.

Segundo sua assessoria, Temer está no Jaburu descansando com a família. Nesta quarta, 11, a agenda só prevê despachos internos a partir das 10 horas. Por conta do feriado de quinta-feira e com Brasília esvaziada, Temer pode ir para São Paulo, mas ainda não havia decisão sobre isso.

