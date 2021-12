Planalto nega que Graça Foster tenha sido demitida

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República negou na manhã desta terça-feira, 3, que a presidente da Petrobras, Graça Foster, tenha sido comunicada de sua demissão e que será substituída do cargo. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Graça Foster já teria sido informada da decisão pela presidente Dilma Rousseff, após ela ter se convencido de que a situação de Graça Foster seria insustentável.



De acordo com a matéria da Folha de S. Paulo, Dilma, que é amiga pessoal de Foster, estaria preocupada com a imagem da presidente da Petrobras. Além do desgate com os escândalos envolvendo a estatal, a pressão sob Graça Foster aumentou após a divulgação de avaliação de ativos da estatal, revelando uma baixa de R$ 88,6 bilhões.

Segundo a Folha de S. Paulo, Dilma ainda não escolheu o substituto de Foster. Apesar do governo negar a demissão, o rumor da saída de Graça Foster da Petrobras fez as ações da estatal disparar.

