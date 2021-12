Planalto comunica Conselho da República que não haverá a reunião anunciada por Bolsonaro

O Palácio do Planalto enviou comunicado aos integrantes do Conselho da República que a reunião anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, durante discurso em Brasília nesta terça-feira, 07, não acontecerá. As assessorias dos membros estão sendo comunicadas pela assessoria do Planalto, segundo o Poder 360.

>> Lira e Pacheco desconheciam reunião anunciada por Bolsonaro em discurso

O grupo é formado pelo vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes das maiorias e das minorias na Câmara e no Senado, o Ministro da Justiça, além de seis cidadãos indicados pelos presidentes da República, Senado e da Câmara.

Mais cedo, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, já haviam dito que sequer sabiam da reunião. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que não faria parte do Conselho, mas foi citado por Bolsonaro, disse a interlocutores que não participaria do encontro.

>> Fux não vai a reunião de Conselho da República citada por Bolsonaro

adblock ativo