Planalto apressa nomeação de Kassio Marques de olho em inquérito que envolve Bolsonaro

O Palácio do Planalto está com pressa de nomear o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), Kassio Marques, como ministro do Supremo Tribunal Federal de olho na herança do inquérito que apura se Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, como acusado pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

A relatoria do inquérito, atualmente nas mãos do ministro Celso de Mello, que se aposenta no próximo dia 13, pode ser dada a outro ministro, mais experiente, pelo presidente da casa, o ministro Luis Fux, frustrando os planos do presidente que espera ver o processo nas mãos de um aliado.

De acordo com informações do jornal O Globo, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO), organizou reuniões de Marques com lideranças do Senado nesta semana, visando acelerar o processo do aceite do nome do desembargador que ainda deve passar por sabatina.

No último domingo, 4, Bolsonaro usou as redes sociais para rebater críticas quanto a indicação de Kassio Marques para o STF. Alguns aliados e eleitores do presidente manifestaram insatisfação com o nome pelo fato do desembargador ter sido apoiado pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Você sabe quantos ministros e secretários meus já trabalharam nos governos do PT? Você acha que eu deveria demitir o ministro Tarcísio?”, questionou.

