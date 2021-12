PL pode ter 2ª maior bancada

O Partido Liberal (PL) poderá nascer já grande na Bahia e ter a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa do estado (AL-BA), com oito a dez deputados estaduais.

A maior bancada da Casa é a do PT, com 12 deputados. Depois, vem o PSD, com oito, mas há rumores de que o deputado Alan Sanches migrará para alguma legenda aliada ao prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM).

Responsável por coletar no estado assinaturas de apoio à criação do PL, o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (PDT), terá que correr contra o tempo para conseguir cumprir a promessa de levar 40 mil assinaturas até a próxima semana, quando viajará novamente a Brasília para tratar da nova sigla.

Até então, Nilo diz que conseguiu apenas 22 mil assinaturas. "Não faço outra coisa que não seja isso", afirmou o deputado, que pretende disputar o Senado em 2018 e seria o cacique do PL na Bahia.

De malas prontas

Embora Nilo não fale sobre as conversas que mantêm na Assembleia, sabe-se que podem estar de mudança para o PL os deputados Nelson Leal (PSL), Alex da Piatã (PMDB), Jurandy Oliveira (PRP), Vando (PSC) e Reinaldo Braga (PR).

Além disso, pelo menos três deputados do PDT acompanhariam Nilo e deixariam o partido: Vitor Bonfim, Euclides Fernandes e Paulo Câmera (este licenciado, atualmente secretário de Agricultura). O deputado Targino Machado (DEM) já falou anteriormente em "acompanhar" Nilo.

