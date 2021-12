PL garante privacidade para clientes de banco em caixas eletrônicos

Clientes de banco terão garantia de privacidade no momento de realizar as operações financeiras nas agências. Está garantia foi aprovada nesta terça-feira, 23, através do Projeto de Lei (PL) 18.244/2009.

O Projeto de Lei, de autoria do deputado estadual Euclides Fernandes (PDT), foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A proposta é que os caixas eletrônicos possuam dispositivos que impossibilitem a visão da transação bancária pelos demais presentes. A proteção deve se estender também a dispositivos como caixas 24 horas.

A proposição foi apresentada há quase dez anos e foi aprovada em primeiro turno de votação no último dia 18 de fevereiro, após aprovação unânime.

O PL agora vai para a sanção do governador Rui Costa.

