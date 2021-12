Pizzolato chega a Brasília e será levado à Penitenciária da Papuda

Condenado a 12 anos e sete meses de prisão por envolvimento no escândalo do mensalão, o ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato chegou às 8h45 desta sexta-feira, 23, a Brasília. Após batalha do governo brasileiro para trazê-lo de volta ao País, ele foi extraditado nesta quinta, 22, da Itália.

Pizzolato chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira. Ele foi trazido em um voo comercial da TAM, que partiu de Milão e pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) por volta das 6h. Há relatos de que ele foi vaiado durante o voo.

O ex-diretor passou cerca de uma hora no terminal, de onde embarcou em um avião da Polícia Federal rumo à capital federal. Do aeroporto de Brasília, Pizzolato seguiu em viatura blindada da Polícia Federal para o Instituto Médico Legal (IML), onde fará exame de corpo de delito.

Depois, o ex-diretor deve ser transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, onde estão outros condenados no processo do Mensalão. Pelo menos 11 policiais federais participam da operação.

