Piora estado de saúde de Clodovil Hernandes

Piorou o estado de saúde do deputado federal Clodovil Hernandes (PR-SP). Segundo boletim médico divulgado no fim da tarde pela equipe do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, o quadro do deputado é "grave com elevado risco de morte".

De acordo com as informações dos médicos, o paciente teve, por volta das 14h15, uma parada cardíaca. "No momento, o paciente está muito grave, em coma profundo, com sinais vitais estáveis às custas de medicação e equipamento", diz o boletim assinado pelos médicos Allan Ricardo Coutinho Ferreira e Benício Oton de Lima.



O deputado Clodovil Hernandes deu entrada na segunda-feira, 16, pela manhã no Hospital Santa Lúcia, depois de ter sido encontrado inconsciente em seu quarto. Uma tomografia computadorizada, realizada pelo hospital, mostrou, segundo o boletim, "sangramento cerebral volumoso à esquerda".

Os médicos implantaram um cateter para aspiração do hematoma e administração de medicamentos. Após esse procedimento neurocirúrgico é que o paciente teve a parada cardíaca. O próximo boletim médico será divulgado nesta terça-feira, 17, às 7h30.

