Pinheiro nega boatos e afirma que fica no PT

O senador Walter Pinheiro (PT-BA) nega que tenha a intenção de deixar o Partido dos Trabalhadores, conforme foi divulgado. "Não posso tratar de um assunto que não falei, não estou falando, que não resolve a pauta do Congresso e que não é o principal da crise na economia", disse, por meio da assessoria de imprensa.

Somente esta semana, dois veículos da grande imprensa publicaram que o senador estaria "no radar" do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB). A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) nega o contato entre o partido e Pinheiro.

"Que o PSB queira atrair o senador é absolutamente normal - Walter Pinheiro é um grande quadro político -, o que não quer dizer que haja conversações", diz.

Lídice acredita que os rumores têm influência da saída da senadora Marta Suplicy do PT para o PSB. "E certamente porque sou próxima a Pinheiro e estamos juntos em Brasília", diz.

O presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, afirmou que desconhece o assunto e que o senador nunca se manifestou sobre deixar o partido.

Críticas ao governo

Os rumores de mudança de partido coincidem com as críticas do senador ao governo, após a manifestação popular em 15 de março.

Pinheiro disse, em entrevista ao repórter de A TARDE Rodrigo Aguiar, em 23 de março, que o governo federal falha em não ouvir a sociedade e admitir os próprios erros. "Ao invés de fazer a leitura se tinha um ou um milhão (de manifestantes), a gente tinha que saber por que esse povo está indo para a rua", criticou.

*Colaborou Patrícia França

adblock ativo