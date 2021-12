Pinheiro aguarda suplente para assumir Educação na Bahia

O senador Walter Pinheiro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira, 25, em evento no hospital Ernesto Simões, que "só depende do governador" Rui Costa (PT) a sua nomeação para a assumir a pasta da educação na Bahia. Pinheiro deixará a cadeira do Senado para o suplente, Roberto Muniz, do PP, que estaria negociando rescisão de um contrato de trabalho para assumir o lugar de Pinheiro. Isto estaria atrasando a nomeação do senador como secretário, disse o governador Rui Costa, presente no mesmo evento.



"Pinheiro vai assumir assim que o seu suplente (Muniz) conseguir resolver o seu contrato de trabalho. Ele está trabalhando e vai hoje negociar com a entidade que ele presta serviço quantos dias ele precisa para sair para arrumar um substituto para ele, onde ele está trabalhando. Ele não pode simplesmente virar as costas para seu emprego", revelou o governador Rui Costa.



Rui disse, ainda, que esteve com Roberto Muniz durante o final de semana. "Ele me disse que precisaria de alguns dias para poder negociar a saída e colocar um substituto no lugar. Eu disse para ele ver o menor número de dias possível para que Pinheiro possa assumir mais rápido e ele hoje vai negociar o prazo. É uma associação que ele trabalha na área de saneamento básico", revelou o governador.



O senador Walter Pinheiro visitou o hospital ao lado de Rui esta manhã porque empenhou emendas parlamentares em favor da unidade de saúde. "Isso aqui é parte de um trabalho que venho fazendo há muito tempo. Eu botei emendas aqui, recursos das minhas emendas parlamentares em 2013 e 2014 e 2015. Eu estive aqui em 16 de maio de 2014 quando isso aqui estava despencado. Portanto, a partir dessa intervenção nós fizemos um compromisso de reerguer isso. E por isso que vim aqui hoje", justificou Pinheiro.

