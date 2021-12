Picciani, Melo e Albertassi se entregam à PF após terem prisão decretada

Jorge Picciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e o ex-ocupante do cargo, Paulo Melo, se entregaram na sede da Polícia Federal no final da tarde desta quinta-feira, 16. Algumas horas antes, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), decidiram por unanimidade pela prisão em flagrante de ambos e também de Edson Albertassi, o “líder da Casa”, todos do PMDB-RJ.

Assim que os mandados de prisão forem expedidos, os empresários devem ser presos imediatamente pela PF. Nesta sexta, 17, a Alerj analisa se os deputados permanecerão presos.

Mesmo que a Alerj derrube a prisão, os deputados permanecem afastados do mandato, segundo o voto do relator Abel Gomes e dos demais desembargadores.

Ainda assim, é possível que a Assembleia resolva deliberar também sobre o afastamento, usando como argumento a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso que beneficiou o senador Aécio Neves, que criou jurisprudência favorável aos políticos pegos em flagrante delito.

Marcelo Granato, penúltimo desembargador ao declarar seu voto, foi enfático ao afirmar que os parlamentares são "sujeitos que não param" e colocou a responsabilidade do que será feito com a decisão do TRF-2, nos deputados da Alerj.

"Os sujeitos não param, quem sabe as prisões possam pará-los. A História dirá o que os deputados estaduais farão com a nossa decisão", disse Granato.

Para a procuradora do Ministério Público Federal Silvana Batini, a decisão do TRF-2 atende aos "reclames da sociedade" para o "estabelecimento da ordem pública fluminense".

"O Ministério Público Federal considera que esta é uma decisão histórica e importante. Absolutamente necessária porque o enfrentamento da criminalidade organizada no Rio de Janeiro precisa de decisões corajosas, decisões que enxerguem a realidade dessa situação", disse a procuradora, logo após o julgamento.

O relator Abel Gomes iniciou o seu voto criticando a atitude dos deputados: "Não se pode compreender como lícito no mundo da política o que o MPF apontou nessa investigação (...) Fazer política não é criar regras capazes de beneficiar estruturas financeiras mediante pagamento de propina", disse o relator.

Já o desembargador Messod Azulay Neto, segundo a votar, disse que as investigações demonstram que o interesse privado se sobrepôs ao interesse público. O magistrado ainda concluiu o voto dizendo que os deputados devem ser afastados do convívio social.

"O Rio está sem paz, a comunidade do Rio carece de paz. Eu atribuo essa falta de paz a eles. Essas pessoas precisam, lamentavelmente, ser afastadas do convívio da comunidade", concluiu o desembargador

O desembargador Paulo Espírito Santo também votou com o relator e ressaltou que não julgou o mérito do processo, mas sim um pedido de prisão e afastamento dos deputados.

Além disso, o desembargador Ivan Athié também votou pela prisão dos deputados. Athié não votaria, mas decidiu votar mesmo sem empate no placar.

Operação

Na última terça, 14, a Procuradoria Regional da República da 2ª Região (PRR-2) em conjunto com a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Cadeia Velha, no Rio de Janeiro, com cerca de 155 policiais.

O objetivo da investigação é apurar o uso da Alerj para a prática de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A operação durou seis meses e utilizou quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático, acordos de leniência e de colaboração premiada, como do doleiro Álvaro José Novis, além de provas obtidas a partir das Operações Calicute, Eficiência, Descontrole, Quinto do Ouro e Ponto Final, todas no Rio de Janeiro e que envolvem a cúpula peemedebista como o ex-governador Sérgio Cabral, e agora o ex-prefeito Eduardo Paes e o governador Fernando Pezão.

No total, foram expedidos seis mandados de prisão preventiva, quatro mandados de prisão temporária, quatro conduções coercitivas e 35 mandados de busca e apreensão. Os outros três alvos de prisão preventiva foram considerados pegos em flagrante.

