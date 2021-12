PGR pede arquivamento de investigação envolvendo senador Aécio Neves

A lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviada no início da noite de nesta terça-feira, 3, ao Supremo Tribunal Federal (STF) pede o arquivamento de uma investigação envolvendo o senador Aécio Neves(PSDB-MG).

O nome do tucano foi citado no depoimento do doleiro Alberto Yousseff, mas a Procuradoria entendeu que as informações reunidas sobre o presidente do PSDB não são suficientes para que ele seja investigado, por isso sugeriu ao ministro Teori Zavascki o arquivamento da denúncia.

adblock ativo