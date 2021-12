PGR envia 28 pedidos de abertura de inquérito no Lava Jato

Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou nesta terça-feira, 3, ao Supremo Tribunal Federal (STF) 28 pedidos de abertura de inquérito contra 54 pessoas envolvidas na operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção na Petrobras, informou uma fonte do STF.

Segundo a fonte, que pediu anonimato, houve ainda sete pedidos de arquivamento. Entre os 54 nomes, constam políticos, mas a fonte não soube precisar o número exato.

A fonte também não informou se o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, solicitou ao relator do caso no STF, o ministro Teori Zavascki, que seja retirado o sigilo do processo para que possam ser divulgados os nomes que constam no pedido da PGR.

A Lava Jato investiga um esquema de corrupção em que empreiteiras teriam formado cartel para participar das licitações de obras da estatal e pagariam propina a funcionários da empresa, operadores que lavariam dinheiro do esquema, políticos e partidos.

Até agora, 40 pessoas respondem a processo na Justiça Federal no âmbito da Lava Jato. Entre elas, dois ex-diretores da Petrobras e 23 réus ligados a seis das maiores empreiteiras do Brasil.

