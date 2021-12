PGR é contra pedido de Flávio Bolsonaro para anular investigação de rachadinha

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) que busca anular as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), no caso das “rachadinhas".

De acordo com informações do portal UOL, o parecer da PGR argumenta que o fato de a Terceira Câmara Criminal do TJ-RJ ter beneficiado Flávio com foro privilegiado não invalida, de forma automática, as decisões anteriores proferidas em primeira instância.

Itabaiana foi o responsável por autorizar a quebra do sigilo bancário de Flávio, de seu ex-assessor Fabrício Queiroz e de outros 88 ex-funcionários do gabinete do senador na época em que ele ainda era deputado estadual. A decisão possibilitou o avanço das investigações que miram o filho do presidente no esquema de apropriação do salário de ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

