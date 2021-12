PGR abre investigação por declarações de Augusto Heleno à "nação brasileira"

Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Augusto Aras, notificou que a PGR abriu apuração preliminar sobre as declarações do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Heleno escreveu um texto que se referia à "nota a nação", no qual menciona o pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que a ação poderia trazer consequências "imprevisíveis" à estabilidade do país.

A decisão do ministro Celso de Melo, do STF, atendia um pedido de partidos políticos de investigar o celular do presidente da República, após suspeita de que o chefe do Executivo teria tentado interferir na Polícia Federal.

