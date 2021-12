PGE aciona Igor Kannário na Justiça

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) acionou o cantor e deputado federal Igor Kannário (DEM) na Justiça para que ele responda pelos ataques feitos à Polícia Militar (PM-BA durante apresentação no dia 24 de fevereiro, no carnaval de Salvador.

Na ocasião, o parlamentar pediu que o seu público vaiasse a PM pela conduta que classificou como abuso de poder. O artista também chamou os militares de 'agressores'. Após isso, o cantor parou o trio novamente e fez outra declaração. "Se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da Polícia Militar", disse Kannário.

Diante da ocorrência, a PM emitiu uma nota de repúdio à atitude de Igor Kannário. A instituição considerou o gesto “irresponsável e criminoso”. De acordo com o documento, é inaceitável que um parlamentar “tente comprometer a honra da instituição e de policiais militares que estão comprometidos e empenhados na defesa da sociedade baiana”.

