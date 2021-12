PF prende marido de deputada favorável ao impeachment

Um dia após a deputada federal Raquel Muniz (PSD) votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), neste domingo, 17, o marido dela, o prefeito de Montes Claros (MG), Ruy Muniz (PSB), foi preso pela Polícia Federal em Brasília. Ele é investigado por suspeitas de fraudes em licitação na área da saúde.

A ironia é que antes de dizer "sim, sim, sim" ao impedimento da presidente, Raquel Muniz disse que a gestão do marido era um exemplo. "Meu voto é em homenagem às vítimas da BR-251. É para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com sua gestão. Meu voto é por Tiago, David, Gabriel, Mateus, minha neta Julia, minha mãe Elza. É pelo norte de Minas, é por Montes Claros, é por Minas Gerais, é pelo Brasil. Sim, sim, sim".

Na sexta, 15, ela já tinha citado o marido, afirmando que ele era um exemplo de combate a esse tipo de prática. "A corrupção que assola o nosso País é a ferrugem que impede o desenvolvimento. Não podemos mais permitir essa situação. Em Montes Claros, minha cidade natal, o prefeito Ruy Muniz, senhoras e senhores, criou a Secretaria de Prevenção à Corrupção. E, lá, temos lutado para dar mais qualidade de vida aos montes-clarenses, para garantir dignidade à nossa gente", disse.

Antes da prisão do marido, a parlamentar postou em sua página no Facebook um vídeo do momento que ela votou. Mas com a ação da Polícia Federal, internautas começaram a criticá-la, Até as 11h30, ela não tinha se pronunciado na rede social.

