PF prende blogueiro bolsonarista por convocar ato contra o Supremo

A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira, 3, a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Wellington Macedo, por articular atos no dia 7 de setembro.

Macedo já havia sido alvo de busca e apreensão no último dia 20 de agosto. Na ocasião, afirmou que o Brasil vive uma "escala autoritária" que não ocorreu "nem na ditadura de 64". O jornalista também disse que a Constituição é rasgada por "aqueles que deveriam zelar e proteger" a Carta.

O blogueiro foi detido em um hotel em Brasília. Macedo divulgou vídeos com uma convocação para o ato na capital federal no feriado e também com incentivos à retirada de ministros do Supremo de seus cargos. Ele é investigado no inquérito que apura o financiamento e organização de atos antidemocráticos pelo país.

