PF pede que presidente seja incluído em outro inquérito

Em relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal pede que o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) sejam incluídos no rol de investigados de um inquérito já instaurado há meses contra o PMDB na Câmara dos Deputados no âmbito da Operação Lava Jato.

O processo em questão possui atualmente 15 investigados, entre eles o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o corretor Lúcio Funaro, todos presos preventivamente na Lava Jato e desdobramentos.

Também são inquiridos o líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), a ex-prefeita de Rio Bonito (RJ) Solange Almeida e o lobista Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, hoje colaborador.

Em despacho assinado em 26 de junho, o delegado Marlon Oliveira Cajado dos Santos, da PF, disse que surgiram "novos relatos" que confirmaram as atuações do PMDB da Câmara junto à Caixa Econômica Federal, e "citando o suposto envolvimento de outras pessoas com foro originário no STF", entre elas o presidente Michel Temer, Padilha e Moreira Franco.

O relator do inquérito no Supremo, Edson Fachin, deve decidir se inclui Temer no rol de investigados depois do recesso do Judiciário, que vai até 31 de julho.

