PF pede ao STF mais 60 dias para investigar envolvidos na Lava Jato

A Polícia Federal solicitou ao ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), a prorrogação por mais 60 dias de um dos 25 inquéritos abertos no início de março deste ano para investigar o envolvimento de políticos no esquema de corrupção da Petrobras.

O pedido foi encaminhado na última sexta-feira, 19, ao STF e é referente à investigação de 39 pessoas - sendo dois operadores - por suposta formação de quadrilha para prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Estão entre os investigados neste inquérito os senadores peemedebistas Edison Lobão, Romero Jucá e Valdir Raupp, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL); parlamentares do PP como Waldir Maranhão e Arthur de Lira; além do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari e do lobista Fernando Baiano.

Os investigadores já ouviram depoimento de 28 investigados neste período, mas ainda restam oitivas de mais 11 pessoas. Além disso, de acordo com a PF, todos os ouvidos negaram participação no esquema de corrupção e as afirmações do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef, delatores da Lava Jato. A maioria dos investigados negou inclusive contato com os dois.

Por isso, os investigadores querem ouvir novamente Youssef e Costa para que os delatores apresentem detalhes da participação de cada um dos investigados. "Busca-se comparar as versões apresentadas, visando enfatizar aspectos importantes acerca dos fatos imputados e, se for o caso, acarear-se os investigados com os delatores acerca dos argumentos divergentes apresentados", escreveu o delegado da PF Josélio de Souza, ao STF.

O prazo para encerramento do período de investigações já foi prorrogado uma vez e deve se encerrar na próxima segunda-feira, 29, a menos que Zavascki atenda a solicitação dos investigadores.

