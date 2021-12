PF investiga transações financeiras entre assessores de Damares Alves e blogueiro bolsonarista

A Polícia Federal está investigando transações financeiras entre assessores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, e o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. A apuração investiga a realização e financiamento de atos antidemocráticos.

De acordo com informações de O Globo, a delegada Denisse Dias Ribeiro questionou Sandra Mara Eustáquio, esposa do blogueiro e ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, sobre diversos repasses do jornalista para quatro funcionários do ministério, em valores inferiores a R$ 10 mil. Sandra justificou afirmando que seriam pagamento de empréstimos e outra parte ela preferiu não esclarecer.

Além disso, a PF também questionou o motivo de uma funcionária ter pago o aluguel da residência onde Sandra e Eustáquio moravam em uma área nobre de Brasília, no valor de R$ 5.333,33. Ela respondeu que pediu o dinheiro emprestado para a funcionária.

Quando foi perguntada se a servidora pagava contas em seu nome, Sandra se calou novamente. Ela negou também ter repassado informações internas do ministério para os grupos que organizaram atos antidemocráticos, o que ela negou, afirmando também ser contra a intervenção militar e não ter participado das manifestações.

adblock ativo