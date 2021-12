PF investiga desvios na transposição do São Francisco com doleiros da Lava Jato

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 11, a Operação Vidas Secas-Sinhá Vitória para investigar suspeitas de desvio de R$ 200 milhões e superfaturamento em dois lotes das obras da transposição do São Francisco por meio das empresas do doleiro Alberto Youssef e do lobista Adir Assad, ambos presos na Lava Jato e condenados por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras.

Cerca de 150 policiais federais cumprem, na manhã desta sexta, 32 mandados, sendo 24 de busca e apreensão, quatro de condução coercitiva e quatro de prisão nos estados de Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e em Brasília.

Na capital baiana, foi cumprindo um mandado de busca em um condomínio no Alphaville, na avenida Paralela, onde mora o presidente da OAS. Os documentos apreendidos já foram encaminhados para sede da PF, em Pernambuco.

As investigações apontam que empresários do consórcio formado por OAS, Galvão, Barbosa Melo e Coesa Engenharia utilizaram empresas de fachada, dentre elas as de Youssef e Assad, para desviar recursos que deveriam ser destinados à transposição, uma das maiores obras executadas pelo governo federal.

Segundo a Polícia Federal, os desvios teriam ocorrido no trecho da obra que vai do agreste de Pernambuco até a Paraíba.

