PF indicia Fernando Haddad por falsidade ideológica eleitoral

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta segunda-feira, 15, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), por falsidade ideológica eleitoral decorrente de caixa 2; ou seja, ter usado recursos não contabilizados pelo partido na campanha de 2012.

O valor dos recursos supostamente desviados é de R$ 2,6 milhões e foi pago por empresas ligadas à Petrobras e investigadas no âmbito da Operação Cifra Oculta, um desdobramento da Lava Jato, iniciada em novembro de 2015. O relatório de 32 páginas, com o indiciamento dele, está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além do ex-prefeito, mais seis pessoas foram indiciadas: João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT que já está preso por caixa 2 em outra ação; Chico Macena, coordenador de campanha de Haddad para a prefeitura; Francisco Carlos de Souza, ex-deputado; e mais três pessoas ligadas a uma gráfica que prestou serviços para a campanha do petista e que pertence a um ex-parlamentar conhecido como “Chicão”.

A partir da delação de Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, a PF investigou recursos que saíram da empreiteira, após comprovação de arquivos impressos e digitais apreendidos em julho de 2017, durante um mandado de busca e apreensão.

Segundo a mesma investigação, o dinheiro foi pago em espécie e por transferências feitas no exterior e operado por Vaccari, que já cumpre prisão de 24 anos após condenação em dois processos envolvendo caixa 2 de campanhas para o PT e para o PMDB, quando os dois partidos montaram a chapa Dilma-Temer.

O TSE divulgou que a prestação de contas da chapa de Haddad inclui um pagamento de serviços gráficos no valor de R$ 252 mil, menos de 10% do valor apurado pela Polícia Federal.

“Descuido”, diz defesa

A defesa de Haddad afirmou, por meio de nota, que há um uso exagerado de indiciamento no caso. “Não há o mínimo indício de qualquer participação de Fernando Haddad nos atos descritos por um colaborador sem credibilidade, cujas declarações já foram colocadas sob suspeita em outros casos. O uso descuidado do indiciamento sem elementos concretos de prova banaliza o instituto que deveria ser reservado para situações em que ao menos haja indicio de envolvimento de alguém em atos ilícitos”, afirmou a defesa, que acusa a promotoria de não ter ouvido o dono da gráfica envolvida no caso.

