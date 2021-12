PF faz buscas nas casas de Cunha e na Câmara dos Deputados

Policiais federais cumprem nesta terça-feira, 15, mandado de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em Brasília. Os agentes também fazem buscas em outros endereços de Cunha no Rio de Janeiro e na sede da Câmara dos Deputados. O celular do peemedebista, documentos e computadores foram apreendidos na ação desta manhã.

A ação, batizada de "Catilinárias", faz parte da Operação Lava Jato. As buscas foram autorizadas pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A intenção é coletar provas para o inquérito que investiga se Cunha cometeu crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Além de Cunha, outros peemedebistas e aliados do presidente da Câmara são alvos da ação. São cumpridos mandados nas casas dos ministros Celso Pansera (Ciência e Tecnologia) e Henrique Eduardo Alves (Turismo), ambos do PMDB.

A PF também faz buscas nas casas dos deputados federais Aníbal Gomes (PMDB-CE), Eduardo da Fonte (PP-PE) e Aureo (SD-RJ) e dos senadores Edison Lobão (PMDB-MA) e Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE).

Aliados de Cunha, o prefeito de Nova Iguaçu (RJ) e ex-deputado Nelson Bornier (PMDB) e Fábio Cleto, que ocupava uma das vice-presidências da Caixa, foram alvos da ação, além da chefe de gabinete de Cunha, Denise Santos. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, também é investigado nesta terça.

Ao todo, são cumpridos 53 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Pará, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Não há previsão de prisões durante a operação "Catilinárias".

O termo que dá nome à operação significa discursos célebres do orador romano Cícero contra um senador que planejava tomar o poder.

Presidente da Câmara

Cunha é acusado de ser beneficiado de desvios da Petrobras. Delatores disseram que ele recebeu US$ 5 milhões em propina de contratos de navios-sondas e por um negócio fechado pela Petrobras na África. Esse dinheiro teria sido enviado para contas no exterior mantidas pelo peemedebista e familiares na Suíça.

A Procuradoria-Geral da República denunciou o parlamentar ao STF, que ainda não decidiu se acolhe ou não as denúncias. Enquanto isso, Cunha não é réu em processo, somente investigado.

Buscas são feitas na casa de Eduardo Cunha em Brasília (Foto: Reprodução | TV Globo)

