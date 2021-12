PF faz buscas nas casas de Aníbal Gomes e Sergio Machado

Além de fazer buscas em residências do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a Polícia Federal também realizou operação de busca e apreensão nas casas do deputado Anibal Gomes (PMDB-CE) e do ex-presidente da Transpetro Sergio Machado. A PF está desde cedo na residência oficial de Cunha em Brasília e também faz buscas no seu apartamento no Rio.

O presidente da Câmara foi denunciado pelo Ministério Público Federal em agosto. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) na qual o acusa de ter recebido propina no valor de ao menos US$ 5 milhões para viabilizar a construção de dois navios-sondas da Petrobras, no período entre junho de 2006 e outubro de 2012.

