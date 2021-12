PF faz buscas na casa do ex-procurador Marcelo Miller no Rio

A Polícia Federal (PF) faz buscas nesta segunda-feira, 11, na casa do ex-procurador da República Marcelo Miller no Rio de Janeiro. Miller, que agora atua como advogado, é suspeito de aproximação dos executivos do grupo J&F que firmaram delação premiada à Operação Lava Jato, quando ainda atuava na Procuradoria. Agentes federais cumprem mandados de busca também em São Paulo.

Já o empresário Joesley Batista e o ex-executivo da J&F Ricardo Saud se entregaram à PF na tarde deste domingo, 10, onde ficarão detidos por cinco dias. Eles tinham a prisão temporária autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Joesley Batista e Ricardo Saud devem ser transferidos para Brasília ainda nesta segunda-feira, 11.

