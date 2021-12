PF faz acareação de cunhada de Vaccari e doleiro

A cunhada do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto foi submetida a uma acareação com o doleiro Alberto Youssef, peça central da Operação Lava Jato, nesta terça feira, 28, na Polícia Federal em Curitiba. Marice Corrêa de Lima e Youssef mantiveram suas versões, dadas em depoimentos anteriores.

O delegado que conduziu a acareação leu inicialmente o relato do doleiro, em que ele diz ter pago propinas a Marice, por orientação da empreiteira OAS. Foi perguntado a Youssef se ele mantinha suas declarações. Ele respondeu afirmativamente.

Depois, foi lido o depoimento de Marice, em que ela nega o recebimento de valores de Youssef. Ela também confirmou a íntegra do que já havia afirmado.

adblock ativo