PF esperava achar documentos em "bunker" com suposto dinheiro de Geddel

Até os integrantes da Polícia Federal (PF) se surpreenderam com o dinheiro achado no apartamento do Edifício Residencial José da Silva Azi, no bairro da Graça, em Salvador, segundo o superintendente regional da PF na Bahia, Daniel Madruga. Em entrevista à TV Record Bahia, ele afirmou que “havia a suspeita de que caixas com documentos estavam sendo colocados no apartamento, mas, quando os policiais chegaram, para a surpresa de todos, havia caixas com dinheiro, além das malas”.

>> Apartamento 'bunker' fica a 1 km de onde Geddel cumpre pena

Uma ligação anônima denunciou que o imóvel era supostamente usado, nos últimos meses, pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB). O telefonema foi feito no dia 14 de julho, quando a PF começou a investigar a movimentação no apartamento.

O imóvel pertence ao empresário Sílvio Silveira, amigo de Geddel. Após a descoberta do "bunker" com R$ 51 milhões, Sílvio Silveira foi intimado e prestou depoimento nesta terça, 5. De acordo com o superintendente, ele disse que emprestou o apartamento para o político baiano após a morte do pai do político.

O empresário alegou que achava que o peemedebista iria guardar pertences do pai no local. A reportagem do Portal A TARDE tentou falar com o advogado Gamil Fopel, responsável pela defesa de Geddel, mas ele não foi localizado por telefone pelo segundo dia consecutivo.

PF precisou de 14 horas para contar dinheiro achado em apartamento (Foto: Divulgação | PF)

Após a descoberta do dinheiro, o montante foi levado para um banco para ser contado. Foram necessárias 14 horas para saber o valor total.

As caixas e malas guardavam moeda brasileira e estrangeira. Foram contabilizados R$ 42.643.500,00 e US$ 2.688.000,00. No total, a soma ultrapassa os R$ 51.000,000,00. O dinheiro será depositado em uma conta judicial. Essa é a maior apreensão de dinheiro em espécie no Brasil.

Investigação

A PF agora investiga a origem do dinheiro guardado no apartamento. O superintendente explicou que inicialmente armazenar o montante no imóvel não configura crime. Contudo, a polícia vai investigar a origem do dinheiro. Há suspeita que a fortuna é oriunda de propina.

Geddel é investigado na operação Cui Bono, que apura fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal na época em que o ex-ministro era vice-presidente de Pessoa Jurídica do banco, entre 2011 e 2013.

Ele foi preso no dia 3 de julho, mas foi liberado para prisão domiciliar na casa onde mora na capital baiana.

