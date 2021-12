PF confirma ordem de prisão para Pedro Henry no Twitter

A Polícia Federal informou por meio da sua conta no microblog Twitter que recebeu do Supremo Tribunal Federal (STF) ordem para prender o deputado federal Pedro Henry (PP-MT), condenado por envolvimento com o esquema do mensalão.

Ontem, o STF havia decretado o final do processo em relação ao parlamentar e o mandado de prisão deveria ser expedido em horas. A expectativa é de que Pedro Henry siga o exemplo de seus ex-colegas de Câmara José Genoino e Valdemar Costa Neto, que renunciaram aos mandatos antes de serem recolhidos à prisão.

