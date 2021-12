PF apreende carros de luxo na casa de Fernando Collor

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira, 14, mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em endereços ligados ao senador e ex-presidente Fernando Collor de Melo (PTB-AL), de dois ex-ministros e outros parlamentares, no âmbito da operação Lava Jato, que investiga esquema bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras.



Policiais apreenderam carros de luxo na Casa da Dinda, a residência de Collor em Brasília, incluindo uma Ferrari e um Porsche.



O senador ex-ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra (PSB-PE), o ex-ministro das Cidades Mário Negromonte, o líder do PP na Câmara dos Deputados, Eduardo da Fonte (PE), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) foram outros envolvidos na chamada Operação Politeia. A PF não confirmou oficialmente os nomes das pessoas que foram alvo das ações.



As investigações contra Collor e os demais políticos com foro privilegiado foram autorizadas pelo STF após pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por suspeita de envolvimento no esquema bilionário de corrupção na Petrobras.



Janot afirmou, em nota, que as medidas são necessárias para o esclarecimento de fatos investigados no âmbito do STF, "sendo que algumas se destinaram a garantir a apreensão de bens adquiridos com possível prática criminosa e outras a resguardar provas relevantes que poderiam ser destruídas caso não fossem apreendidas".



A defesa de Collor afirmou, por meio do Twitter, que "repudia com veemência" a operação policial na residência do senador. Segundo a defesa, "a medida invasiva e arbitrária" é desnecessária, uma vez que o senador não foi sequer chamado a prestar esclarecimentos.



Em comunicado, a Polícia Federal informou que a nova operação tem como objetivo o cumprimento de 53 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF referentes a seis processos instaurados a partir de provas obtidas na Lava Jato. Os mandados foram expedidos para os Estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.



"As buscas ocorrem na residência de investigados, em seus endereços funcionais, sedes de empresas, em escritórios de advocacia e órgãos públicos", disse a PF em nota. "As medidas decorrem de representações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal nas investigações que tramitam no Supremo."



Segundo a polícia, os investigados respondem a acusações por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, fraude a licitação, organização criminosa, entre outros.



A defesa de Fernando Bezerra disse, por meio de nota, que os documentos apreendidos poderiam ter sido solicitados diretamente ao senador, e que está à disposição para colaborar.



A assessoria de imprensa do senador Ciro Nogueira não comentou a ação da PF. Procurada, a defesa do parlamentar não foi imediatamente encontrada.



O deputado Eduardo da Fonte afirmou, via assessoria, que está pronto para colaborar. "Estou à disposição da Justiça para colaborar no que for possível para esclarecer logo todos os fatos."



O advogado de Negromonte disse em nota que o ex-ministro reitera intuito de colaborar com a investigação, "na medida em que tem a plena convicção de que é essa investigação que apontará para a sua inocência".



A Lava Jato investiga um esquema de corrupção na Petrobras no qual empreiteiras formaram um cartel para vencerem contratos de obras da estatal. Em troca, pagavam propina a funcionários da empresa, a operadores que lavavam dinheiro do esquema, a políticos e partidos.

