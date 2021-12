PF adia depoimento de Sergio Moro em inquérito no STF sobre atos antidemocráticos

O depoimento do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que ocorreria nesta sexta-feira, 2, foi adiado pela Polícia Federal (PF). O inquérito apura a organização e o financiamento de manifestações antidemocráticas. Ele seria ouvido na condição de testemunha por ter sido ministro da Justiça e Segurança Pública na época de parte dos fatos em apuração.

A PF alegou ‘questões técnicas e logísticas’ para adiar o depoimento, de acordo com a defesa de Moro, que é representada pelo escritório de advocacia Sánchez Rios. Moro iria depor às 13h, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

O inquérito foi aberto em abril e tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF). Além dos protestos físicos, o suposto lucro obtido por blogueiros, influenciadores e youtubers de direita com a transmissão ao vivo dos protestos chamou atenção do Ministério Público Federal (MPF). A investigação foi iniciada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. Quem conduz o caso é o ministro Alexandre de Moraes.

Confira a nota divulgada pela defesa de Moro:

“Hoje [2.out] pela manhã, a Polícia Federal entrou em contato com a defesa de Sergio Moro para informar sobre a necessidade de adiar o depoimento dele, na condição de testemunha, no inquérito sobre as manifestações antidemocráticas (Inquérito 4828, que corre no STF). O depoimento seria hoje, às 13h, na Superintendência da PF em Curitiba. O motivo do adiamento, segundo a PF, são questões técnicas e logísticas.”

A intimação de Moro pela PF foi feita em 18 de setembro. Além dele, os investigadores devem ouvir também dois filhos do presidente Jair Bolsonaro: o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Ambos também como testemunhas.

