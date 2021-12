PF abre inquérito para apurar boatos do Bolsa Família

A Polícia Federal instaurou, no Distrito Federal, inquérito para apurar os boatos segundo os quais o Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, iria acabar. A PF informou que inicialmente ouvirá as primeiras pessoas que sacaram os benefícios nos Estados do Nordeste.

No sábado, 18, e no domingo, 19, os rumores do fim do bolsa família levaram milhares de pessoas a realizarem saques. O tumulto fez com que a Caixa liberasse o adiantamento do benefício, embora no fim de semana estivesse previsto o pagamento apenas para os beneficiários portadores do cartão terminados em 1. Hoje, no entanto, o banco já deixou de permitir o adiantamento e as pessoas só podem receber de acordo com o calendário originalmente previsto.

De acordo com o banco, R$ 152 milhões em benefícios do Bolsa Família foram sacados em todo o Brasil no final de semana. Ainda segundo o banco, responsável por repassar o benefício, foram registrados 920 mil saques entre o sábado e o domingo.

adblock ativo