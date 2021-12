Petroleiros e deputados criticam plano de vender poços da BA

Sindicatos ligados ao PT e parlamentares da legenda não pouparam críticas à forma como o Palácio do Planalto vem conduzindo a Petrobras após a crise na empresa causada pela Operação Lava Jato. As críticas foram feitas na sessão especial em defesa dos "campos terrestres, do Pré-sal e do sistema Petrobras, realizado na manhã desta segunda-feira, 14, na Assembleia Legislativa.

Dizem que a estratégia de fazer caixa vendendo ativos ou se desfazendo de negócios considerados não lucrativos atinge frontalmente a cadeia de petróleo na Bahia. A possibilidade de compartilhar parte da exploração das jazidas do pré-sal com a iniciativa privada foi muito criticada.

O Sindicato dos Petroleiros da Bahia, Federação Única dos Petroleiros (FUP) e Central Única dos Trabalhadores (CUT), que participaram do seminário, levaram faixas de protestos contra o governo que apoiam. Numa delas está a frase "Dilma se alia ao PSDB e entrega o pré-sal", ilustrada com uma foto da presidente Dilma Rousseff com um bico de tucano, símbolo do PSDB. A faixa é uma alusão à aprovação em fevereiro, no Senado, do substitutivo do senador Romero Jucá (PMDB-RR) ao projeto de lei 131/2015, do senador José Serra (PSDB-SP), que revoga a participação obrigatória da Petrobras no modelo de partilha de produção de petróleo, em voga na exploração da camada pré-sal.

Desobrigação

Pela lei atual, aprovada em 2010, a Petrobras deve atuar como operadora única dos campos do pré-sal com uma participação de pelo menos 30%. Além de ser a empresa responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção. O texto aprovado, que ainda precisa passar na Câmara dos Deputados, desobriga a estatal dessa participação quando ela não tiver recursos para arcar com as despesas.

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), que participou da sessão, ponderou que a faixa dos petroleiros foi injusta com Dilma. "O projeto aprovado foi o substitutivo de Jucá, que teve que ser negociado porque o governo não tinha votos para derrubar o original de Serra. Foi uma alternativa, podia ser pior", avaliou.

Por outro lado, ele apoia a luta dos petroleiros em defesa dos campos petrolíferos de Miranga e de Buracica na Bahia, que até o governo estadual admite a ideia de fechá-los ou vendê-los. "A produção é pequena mas o óleo extraído é de excelente qualidade. Se eles continuarem operando, não trarão nenhum prejuízo à Petrobras", acredita.

O deputado estadual Joseildo Ramos (PT), um dos proponentes da sessão, reforçou a defesa dos poços. "Seis mil barris não vão fazer cócegas no problema financeiro da Petrobras. O que estamos testemunhando é um crime de lesa-pátria", argumentou.

Pressão

O ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli também fez coro: "Acho que a pressão da sociedade é fundamental para que o governo perceba que essa pequena gota na produção total da Petrobras não vai mudar a situação da empresa e vai criar um gigantesco problema social na nossa região".

José Maria Rangel, diretor da FUP, alegou que iniciativas como o projeto do Senado e a venda de ativos contribuem para enfraquecer a Petrobras.

Na sessão, petroleiros e parlamentares decidiram pedir audiências com o governador Rui Costa (PT) - para que ele reforce a defesa na manutenção dos poços baianos -, com a direção da Petrobras e a presidente Dilma Rousseff visando discutir as "ameaças" de entrega da exploração do pré-sal ao "capital internacional".

