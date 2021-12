Petrobras: Veja liga Collor e Roseana em desvio de verba

O ex-presidente e senador Fernando Collor (PTB-AL), a ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney (PMDB) e o tesoureiro do PT João Vaccari Neto foram apontados com envolvimento nos desvios de recursos da Petrobras. De acordo com a revista "Veja, deste sábado, 13, Rafael Ângulo Lopez, auxiliar do doleiro Alberto Youssef, fez a denúncia.

Rafael era responsável por entregar pacotes de dinheiro a políticos. Ele teria dito, durante acordo de delação premiada, Collor, Roseana e Vaccari Neto receberam dinheiro em espécie. De acordo com a Veja, ele teria registros de todas as operações que fez a mando do ex-chefe Youssef. Ele viajava com o dinheiro preso no corpo com filme plástico e fita adesiva, circulando em diversos aeroportos do país.

Collor, Roseana e Vaccari Neto já foram citados nas investigações, mas negaram participação nas irregularidades.

