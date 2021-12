Petistas nos Correios dão força a Dilma, diz deputado

Numa reunião com dirigentes dos Correios em Minas Gerais, incluindo o presidente da empresa pública, Wagner Pinheiro, o deputado estadual mineiro Durval Ângelo (PT) afirmou que a presidente Dilma Rousseff só chegou a 40% das intenções de votos em Minas Gerais, porque "tem dedo forte dos petistas dos Correios".

Um trecho gravado da reunião, realizada na última quinta-feira, foi obtido pelo Estado. Nele, Ângelo diz: "Se hoje nós temos a capilaridade da campanha do (Fernando) Pimentel (candidato do PT ao governo de Minas) e da Dilma em toda Minas Gerais, isso é graças a essa equipe dos Correios". Na gravação, o deputado afirma, ainda, que "a prestação de contas dos petistas dos Correios será com a vitória do Fernando Pimentel a governador e com a vitória da Dilma".

Todo discurso é acompanhado por Wagner Pinheiro, que não se manifesta no trecho ao qual o Estado teve acesso. O presidente dos Correios estava sentado à mesa ao lado do deputado estadual petista e não o interrompeu em nenhum momento em que ele se pronunciou.

O parlamentar, que integra o diretório nacional do PT, pede ao presidente dos Correios que informe à direção nacional do partido "a grande contribuição que os Correios estão fazendo" nas campanhas. "(...) A Dilma tinha em Minas Gerais, em alguns momentos, menos de 30%. Se hoje nós estamos com 40% em Minas Gerais, tem dedo forte dos petistas dos Correios. Então, queremos que você leve à direção nacional do PT, que eu também faço parte do diretório, mas também à direção nacional da campanha da Dilma a grande contribuição que os Correios estão fazendo."

O deputado prossegue: "Muitos companheiros tiraram férias, licença, que têm como direito, ao invés de estarem com suas famílias passeando, estão acreditando no projeto". O deputado ainda diz, na gravação, ter uma "parceria antiga com gigantes que representam os Correios". E cita nominalmente o diretor regional em Minas Gerais, Pedro Amengol, o assessor do gabinete da diretoria, Lino Francisco da Silva, e o gerente regional de vendas, Fábio Heládio, os três ligados ao Partido dos Trabalhadores.

"(...)No dia da reunião que nós tivemos no hotel (da qual participou Pimentel), o Helvécio Magalhães (coordenador da campanha do petista) falou: 'Vou me reunir com a equipe ainda esta semana e vamos liberar a infraestrutura. E se hoje nós temos a capilaridade da campanha do Pimentel e da Dilma em toda Minas Gerais, isso é graças a essa equipe dos Correios'."

O deputado contou que várias reuniões foram realizadas em Minas Gerais por funcionários dos Correios com o objetivo de trabalhar pelas campanhas. "Os Correios trabalharam com as 66 mesorregiões. Fizemos reuniões em todas e nas macrorregiões, reuniões com 40 cidades, com 30 cidades do sul, em Viçosa tinha 70 cidades. Onde eu tive perna, eu ia acompanhando."

Na última semana, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que os Correios abriram uma exceção para entregar, sem chancela, 4,8 milhões de folders da campanha de Dilma Rousseff no interior do Estado de São Paulo.

Estampa

A chancela ou estampa digital serve como comprovação de que o material entregue pelos carteiros foi realmente postado nos Correios.

Dez partidos de oposição ao governo também foram beneficiados com a exceção para enviar 927,7 mil unidades sem chancela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

