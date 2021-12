Petistas elegem diretórios, mas Wagner não pode votar

Mais de 41,6 mil petistas baianos de 376 municípios deverão participar, neste domingo, 10, do processo de eleição direta (PED) que vai eleger as direções estaduais, municipais e nacional do Partido dos Trabalhadores. Para o diretório estadual disputam cinco chapas - o favorito é o atual secretário estadual de organização do partido, Everaldo Anunciação -, mas a principal liderança do PT na Bahia, o governador Jaques Wagner, ficará fora do processo.

Wagner e outros 526 filiados não poderão votar, por pendências no Sistema de Arrecadação de Contribuição Estatutária (Sace). A quitação das contribuições mensais é uma exigência do partido para participar da eleição.

Entre os impedidos de votar estão importantes lideranças petistas, como os deputados estaduais Fátima Nunes e Joseildo Ramos, a prefeita de Banzaê, Patrícia Almeida, além de dirigentes sindicais, como da CUT, e partidárias do interior.

O presidente do PT na Bahia, Jonas Paulo, atribuiu o problema a um novo sistema implantado pelo diretório nacional. Disse que tentou reverter a situação, mas não houve tempo hábil para emissão dos boletos.

"Acho que há centralização excessiva da nacional em questões que poderiam ser resolvidas regionalmente", declarou Jonas, lamentando o constrangimento causado ao governador e a filiados.

Além de Everaldo Anunciação, a direção do PT na Bahia está sendo disputada pelo jornalista Ernesto Marques, o economista e professor Hipólito de Brito, o estudante de direito da Ufba Wanderson Pimenta e por Lourival Tranquilo, integrante do diretório estadual.

Sucessor de Wagner

Este PED ganha importância porque caberá ao novo presidente do PT criar as condições para eleger o sucessor do governador Jaques Wagner em 2014 e ajudar a reeleger a presidente Dilma Rousseff.

Embora o partido tenha quatro pré-candidatos ao governo - Walter Pinheiro, Rui costa, José Sérgio Gabrielli e Luiz Caetano - e esteja dividido quanto a apoiar o preferido do governador, o secretário Rui Costa (Casa Civil), a eleição interna de hoje não deverá ser contaminada pela disputa na escolha do sucessor de Wagner - o que só ocorrerá no próximo dia 30.

É que os quatro pré-candidatos ao governo decidiram apoiar a candidatura de Everaldo Anunciação que, segundo projeções de petistas, deverá ser eleito com mais de 65% dos votos.

Everaldo, que lamenta a ausência do governador no PED, evita falar em favoritismo. "Vamos ter, hoje, uma movimentação intensa. Percebo no PT um sentimento de unidade também em relação ao enfrentamento que vamos ter em 2014", disse ele. "Acredito na construção de um consenso em torno de uma candidatura ao governo".

O jornalista Ernesto Marques, apoiado pelo deputado estadual Marcelino Galo e pelo prefeito Guilherme Menezes (Vitória da Conquista), disse que sua chapa já conseguiu grande vitória na disputa ao "não sucumbir às pressões para integrar o chapão".

"Garantimos o debate sobre o partido, nossos governos e a sucessão de 2014. Mostramos que o partido está desorganizado e oferecemos alternativa de renovação", informou Ernesto.

Ele diz lamentar que uma liderança do tamanho do governador e dezenas de quadros históricos do PT fiquem fora do PED, "por um deslize da secretaria de organização do partido", acusou Ernesto.

adblock ativo