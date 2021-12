Pesquisa revela preferência dos eleitores para disputa municipal em 2020

Uma pesquisa de intenção de voto divulgada nesta quinta-feira, 21, apresentou três cenários políticos sobre possíveis candidatos à eleição para a Prefeitura de Salvador em 2020. A análise foi produzida pelo Instituto Parará Pesquisas, sob encomenda do site Bahia Notícias e do Grupo Metrópole. Entre 17 e 20 de fevereiro, foram ouvidas 804 pessoas, e os resultados possuem margem de erro de 3,5%, com intervalo de confiança de 95%.

O primeiro cenário, que envolve 13 candidatos, configura empate técnico entre os cinco primeiros candidatos, considerando a margem de variação da pesquisa. Irmão Lázaro (PR) aparece em primeiro com 12,3%, seguido por Alice Portugal (PCdoB), com 11,8%; Bruno Reis (DEM), com 11,7%; Lídice da Mata (PSB), com 10,4%; Nelson Pelegrino (PT), com 8,5%; Tia Eron (PRB), com 5,1%; Otto Alencar Filho (PSD), com 2,9%; Dayane Pimentel (PSL), com 2,4%; Guilherme Bellitani, com 2,4%; Cacá Leão (PP), com 2,2%; Geraldo Jr. (SD), com 2,1%; Fábio Vilas-Boas, com 1,9%; e Nizan Guanaes, com 1%. Do total de entrevistados, 19,6% não escolheriam nenhum dos candidatos e 5,6% não sabem ou não responderam.

Já no segundo cenário, que reúne os nomes de sete possíveis candidatos, Alice Portugal tem 19,3%, Nelson Pelegrino registra 19% e Bruno Reis 15,9% - os três aparecem em empate técnico, novamente considerando a margem de erro. Na sequência aparecem Caca Leão (4,3%), Geraldo Jr. (3,7%), Guilherme Bellintani (3,7%) e Fábio Vilas-Boas (2,9%). A análise constatou que 24,4% dos eleitores não votariam em nenhum dos políticos e 6,9% não sabem ou não responderam.

O último cenário engloba um grupo de seis candidatos, que é liderado por Alice Portugal, com 26,5%. Ela é seguida por Bruno Reis (16,7%), Cacá Leão (6%), Geraldo Jr (5,8%), Guilherme Bellitani (5,6%) e Fábio Vilas-Boas (3,8%). Entre os eleitores entrevistados, 27,1% não escolheriam nenhum dos candidatos e 8,5% não responderam ou não sabem.

A pesquisa do Instituto Parará buscou inserir nomes que são citados de forma frequente pela imprensa como candidatos à Prefeitura em 2020.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes de possíveis candidatos não são citados aos eleitores, quem lidera a lista é o prefeito ACM Neto, com 20,1%. O atual gestor não pode se candidatar a este cargo em 2020, visto que já está em seu segundo mandato.

Outros dois nomes estão em evidência na pesquisa espontânea: o vice-prefeito Bruno Reis, com 2%, e a deputada federal Alice Portugal, que possui 0,3% das intenções de voto. Os demais possíveis candidatos citados pelos cidadãos somam 3,2%. Além disso, 63,9% não possuem um nome para candidato e 10,6% não escolheriam ninguém.

