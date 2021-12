Pesquisa indica que 58% consideram Flávio Bolsonaro culpado no caso das 'rachadinhas'

Pesquisa Datafolha indica que 58% dos brasileiros considera o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) culpado no caso da “rachadinha” em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, 11% o consideram inocente, e outros 31% não souberam responder.

Entrevistados com ensino superior são o maior grupo que acredita na culpa do filho do presidente (67%), renda familiar maior que dez salários mínimos (76%) ou que reprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro (85%).

Segundo a pesquisa, até mesmo os que aprovam a administração do governo federal, é maior o percentual dos que consideram o senador culpado: 37%, enquanto 23% o veem como inocente e 40% não sabem dizer.

A taxa mais elevada favorável a Flávio é encontrada entre aqueles que declaram sempre confiar em Bolsonaro. Neste grupo, 29% o consideram inocente, enquanto 30%, culpado —um empate técnico.

A pesquisa, encomendada pelo Jornal Folha de São Paulo, ouviu 2.016 brasileiros com 16 anos ou mais por telefone em todas as regiões do país entre os dias 8, 9 e 10 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

As informações são do Jornal Folha de São Paulo.

