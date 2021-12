Pesquisa Datafolha revela que 63% querem a renúncia de Temer

A parcela dos brasileiros que consideram o governo Michel Temer ruim ou péssimo saltou de 31% em julho para 51% em dezembro. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 11, 34% consideram a atual gestão regular e 10%, boa ou ótima. Em julho, quando ainda era interino no cargo, Temer era avaliado como regular por 42% e como ótimo ou bom por 14% dos entrevistados pelo instituto.

Ainda conforme a pesquisa, 63% se disseram favoráveis à renúncia de Temer ainda neste ano para a convocação de novas eleições diretas antes de 2018. Outros 27% se disseram contra a renúncia do presidente, 6% se disseram indiferentes e 3% não souberam responder.

Economia

A falta de expectativas com a melhora da economia é apontada como o principal motivo para a piora na percepção do atual governo. Em julho, segundo a pesquisa, 30% achavam que a situação econômica do País iria piorar - hoje são 41%. Já os entrevistados que achavam que a situação do Brasil iria melhorar eram 38% em julho e são 28% agora.

O Datafolha ouviu 2.828 pessoas em 174 cidades brasileiras nos dias 7 e 8 de dezembro. Antes, portanto, da divulgação do conteúdo do anexo da delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Cláudio Melo Filho que atinge diretamente o governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

