Pesquisa Datafolha mostra que rejeição a Dilma é de 65%

O governo da presidente Dilma Rousseff (PT) apresentou uma leve melhora em sua imagem de acordo com a Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 19, no site do jornal Folha de S.Paulo. Segundo o levantamento feito nos dias 16 e 17, depois de atingir o pico de 71% em agosto, a desaprovação da gestão da petista recuou em duas pesquisas seguidas e voltou ao índice de 65%. O percentual coloca a petista na mesma situação de junho, o terceiro pior patamar desde a posse de Dilma em seu primeiro mandato.

Segundo a Datafolha, foi observada uma tendência de algum crescimento de aprovação. Depois de atingir o mínimo de 8% em agosto, o percentual dos que consideram o governo bom ou ótimo oscilaram para 10% em novembro e 12% agora. Ainda entre os entrevistados, 58% acreditam que o vice-presidente Michel Temer faria uma administração igual ou pior que a de Dilma.

A pesquisa também avaliou a disputa pela presidência em 2018 e o senador Aécio Neves (PSDB) lidera nos dois cenários. Aécio aparece com 26%, à frente do ex-presidente Lula (PT) e da ex-senadora Marina Silva (Rede), que disputam o segundo lugar com 20% e 19% respectivamente. Quando nome tucano é o do governador de São Paulo Geraldo Alckmin, Marina Silva fica em primeiro lugar com 54%, contra 21% de Lula e 14% do candidato do PSDB.

