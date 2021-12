Pesquisa Datafolha: governo Bolsonaro é reprovado por 44% e aprovado por 32%

A reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manteve estável, mesmo com a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), na semana passada. É o que revela a pesquisa Datafolha, divulgada pelo jornal "Folha de S.Paulo", no fim da noite desta quinta-feira, 26.

De acordo com o levantamento, 44% dos entrevistados consideram o governo Bolsonaro ruim/péssimo, regular foram 23% e ótimo/bom, 32%. Já 1% não sabe/não respondeu. A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 23 e 24 de junho, com 2.016 brasileiros adultos, por telefone celular, em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior do Datafolha, em 25 e 26 de maio, os resultados foram: ruim/péssimo – 43%; regular - 22%; ótimo/bom - 33%; não sabe/não respondeu - 2%.

adblock ativo