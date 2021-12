Pesquisa: Com Dilma ou Lula, PT venceria no 1º turno

Segundo pesquisa divulgada neste domingo, o Partido dos Trabalhadores venceria no primeiro turno com a presidente Dilma Rousseff ou com Luiz Inácio Lula da Silva, se a eleição presidencial ocorresse agora.

Segundo levantamento do Datafolha, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, Dilma e Lula "têm no momento mais intenções de voto do que todos os possíveis adversários somados".

A pesquisa ouviu 2.588 pessoas em 160 cidades no dia 13. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

No cenário de pesquisa estimulada (quando o entrevistado escolhe um nome a partir de uma lista), Dilma aparece com 53 a 57 por cento das intenções enquanto Lula fica com 56 por cento se a disputa pela Presidência fosse agora.

Na pesquisa espontânea, a intenção de voto em Dilma é 26 por cento, enquanto a de Lula é de 12 por cento. Em seguida, segundo o Datafolha, aparecem o senador Aécio Neves (PSDB-MG), com 3 por cento.

Os tucanos José Serra e Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, têm 2 e 1 por cento, respectivamente, segundo o levantamento. Marina Silva (sem partido) aparece com 1 por cento, enquanto outros 46 por cento não responderam.

