Pesquisa aponta ACM Neto como melhor prefeito do Brasil

Uma pesquisa do instituto Vox Populi, encomendada pela TV Band, divulgada nesta quinta-feira, 30, revela que o prefeito de Salvador, ACM Neto, do DEM, tem a melhor aprovação entre os prefeitos das capitais brasileiras. O prefeito teve sua gestão avaliada como "ótima" (13%) e "boa" (38%) por 51% dos pesquisados. O segundo prefeito melhor avaliado é o de Recife, Geraldo Júlio, do PSB, com 39% na soma de "ótimo" e "bom".

A pesquisa também avaliou a aprovação do Governador Jaques Vagner, que ficou com 28% de avaliação "ótima" (4%) e "boa" (24%). Outros 28% avaliaram como regular positivo, 16% como regular negativo, 8% ruim e 16% como péssimo.

