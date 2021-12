Perrella: "Prepotência e trapalhadas derrubaram Dilma"

O senador Zezé Perrella (PTB-MG) disse em entrevista à BBC Brasil, após a sessão do Senado que aprovou o processo de impeachment, que as pedaladas fiscais não foram o motivo que levou a presidente Dilma Rousseff a ser afastada do cargo pelo Congresso.

Segundo ele, a petista caiu por sua "prepotência" e pelas "trapalhadas do governo".

O senador foi alvo de escândalo em 2013 quando quase 500 kg de pasta de cocaína foram encontrados em um helicóptero de sua família que pousava no aeroporto de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, disse que "já teve de enfrentar a insatisfação do povo (como Dilma enfrenta agora), mas que era uma situação diferente" e reiterou que "não se preocupa com as ruas, mas sim com a sua consciência".

Perrela, que votou a favor da admissibilidade do impeachment, disse que Temer precisará ser cuidadoso na articulação com o Congresso para não correr o risco de perder o posto na votação definitiva do julgamento de Dilma no Senado.

"Eu esperava uma situação mais confortável. Nós esperávamos algo em torno de 58, 59 votos. (...) Do jeito que ficou, o Michel Temer não está numa situação tão confortável assim. Ele vai ter que ter uma relação muito boa com o Senado Federal, porque, se perder três votos aqui, a Dilma volta", disse.

"Eu espero que ele tenha sensibilidade para fazer o contrário do que a Dilma fez", concluiu Perrela.

