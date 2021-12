Perfil de Dilma no Wikipedia é alterado por computador de órgão público

O perfil da presidente Dilma Rousseff na Wikipedia sofreu uma alteração nesta terça-feira, 10, feita por um computador localizado no Supremo Tribunal Federal (STF) ou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ambos em Brasília, segundo o perfil no Twitter do Brasil WikiEdits.

A ferramenta é feita por cidadãos que monitoram as alterações na Wikipedia feitas a partir de computadores do Senado, STF, Câmara e outros órgãos públicos e disponibilizam endereço de IP que realizou as mudanças.

'Dilma Rousseff' editado a partir da rede do Supremo Tribunal Federal - https://t.co/pJsQPNnBe5 — Brasil WikiEdits (@brwikiedits) March 10, 2015

Ops! A edição do verbete 'Dilma Rousseff' foi erroneamente apontada como vindo a partir da rede do STF. (cont) — Brasil WikiEdits (@brwikiedits) March 11, 2015

— Brasil WikiEdits (@brwikiedits) March 11, 2015

A alteração no perfil de Dilma sugeria que o mandato dela se encerrou em 2015 e que o vice-presidente Michel Temer assumiria o posto. A mudança foi corrigida posteriormente.

O endereço de IP apontado pelo grupo no Twitter como responsável pela mudança está localizado no STF ou no TRF-1, segundo o site "What Is My IP Adress", que rastreia localizações de computadores.

O STF não identificou o número de IP no tribunal que pudesse ter sido responsável pela suposta alteração. A assessoria do TRF-1 não foi localizada para comentar.

