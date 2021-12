Perfil de Dilma chama afastamento de golpe

Após a aprovação do seu impeachment no Senado, na manhã desta quinta-feira, 12, a presidente Dilma Rousseff (PT) usou as redes sociais para se pronunciar. Em um comunicado publicado no Facebook, o afastamento da petista mais uma vez é chamado de "golpe".

O post ainda ressalta que os parlamentares não conseguiram "apontar o crime cometido", mas mesmo assim decidiram afastar a presidente por 180 dias. A publicação ainda ressalta a posição do ministro José Eduardo Cardozo, da AGU Advocacia-Geral da União, de que esse processo é uma "injustiça histórica, em que procedimentos, como o direito de defesa, são usados para oferecer legitimidade a um processo que rasga a Constituição".

Também foi postada uma imagem de Cardozo com a frase "Está neste momento se condenando uma mulher honesta e inocente".

Senado

O prosseguimento do impeachment foi aprovado com 55 votos favoráveis e 22 contrários. Com isso, Dilma é afastada para ser julgada no prazo de 180 dias. Se for condenada, ela perde definitivamente o cargo. Se for inocentada, retorna à Presidência.

