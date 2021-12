Perfil da presidente Dilma no Facebook pede a criminalização da homofobia

A página da presidente Dilma Rousseff no Facebook postou mensagem pedindo a criminalização da homofobia, cujo projeto foi arquivado pelo Senado em janeiro. "A presidenta Dilma tem compromisso com o combate a todo tipo de violência, seja contra mulheres, negros ou homossexuais", diz o texto publicado neste domingo, 17 de maio, Dia Internacional Contra a Homofobia. "Não podemos viver com processos de discriminação que levem à violência", acrescenta a mensagem.







#HomofobiaNÃOO PL 7582/2014, de autoria da deputada federal Maria do Rosário, foi protocolado em maio de 2014, e está... Posted by Dilma Rousseff on Domingo, 17 de maio de 2015

A criminalização da homofobia foi defendida por Dilma durante a campanha pelas eleições do ano passado. Já eleita, a presidente foi cobrada por movimentos sociais e garantiu, em janeiro, que lutaria por um projeto a respeito.

