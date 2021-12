Pelo Facebook, Ciro Gomes exige renúncia de Eduardo Cunha

Ciro Gomes, irmão mais velho do ex-ministro da Educação, Cid Gomes, ambos do Pros, compartilhou no seu perfil pessoal no Facebook uma página que exige a renúncia do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB). A página foi criada logo após Cid ter entregado o cargo à presidente Dilma Rousseff. O movimento tem o nome "Eu exijo a renúncia de Eduardo Cunha" e contava, até o início da noite desta sexta-feira (20/03), com 3.297 curtidas. Cid está descansando em Fortaleza. Não tem aparecido em público e evita a imprensa.

"Se o Cid saiu por falar a verdade, então como pode alguém envolvido no escândalo da Lava Jato presidir a Câmara dos Deputados do Brasil", informa uma descrição curta sobre a página. Na última postagem, o gerenciador pede que compartilhem. "Já conseguimos três mil membros em menos de dois dias. Mas a página precisa atingir pelo menos 50 mil membros", conclama.

Entre as poucas postagens, tem uma como título "As aventuras de Eduardo Cunha, dono do balcão de negócios da Câmara", que fala sobre os inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Eduardo Cunha.

Ciro Gomes também tem evitado dar entrevistas. Na manhã de quarta-feira (18/03), mesmo dia da ida de Cid ao Congresso Nacional, ele falou com o blogueiro cearense Eliomar de Lima. Antecipou a possível saída do irmão do ministério, o que aconteceria horas depois.

Ao comentar a ida do irmão, o agora ex-ministro da Educação, Cid Gomes, à Câmara dos Deputados, Ciro disse que falar a verdade no Brasil é um "preço que deve ser pago", além disso, falar a verdade "custa caro". Cid Gomes foi convocado para prestar esclarecimento no plenário da Casa, após declarar que havia "400, 300 achacadores" do governo na Câmara.

"Falar a verdade neste País, especialmente, nestes tempos, custa muito caro. Mas acho que esse preço tem que ser pago, porque quem faz história não são os pilantras que hoje dominam a cena nacional e sim os homens que não se abatem diante dos constrangimentos", afirmou, antes da demissão. Perguntado se o irmão deveria confirmar ou pedir desculpas por ter dito que havia "300,400 achacadores no Congresso", Ciro respondeu: "Eu acho que ele tem que afirmar o que disse. Explicar porque disse isso e voltar para casa serenamente".

Ciro fez duras críticas ao governo da presidente Dilma. "Qualquer governo que não queira cair tem prestar atenção com muita humildade ao recado das ruas. Não adianta separar que foi eleitor adversário - tem também - que foi eleitor da direita, da esquerda - também tem. O que é preciso entender é que jamais se viu multidões desse tamanho se movimentarem se não houver uma razão real. E essas razões reais o governo precisa ter a sensibilidade, a modéstia, a sensibilidade e a competência para entender", aconselhou.

Para ele, o pacote anticorrupção "passa longe do que importa". Na avaliação de Ciro, a economia é o ponto em questão e disse que a moeda brasileira está "derretendo" diante das moedas internacionais. "Essas razões reais o governo Dilma precisa ter sensibilidade, modéstia, humildade e a competência para entender, para evitar a repetição delas", alertou.

Ciro disse ainda que mudanças sérias na economia brasileira precisam ser realizadas e não "o lançamento de um pacote de bondades". Segundo ele, a recessão é um ameaça ao empreendedor e daqui a pouco, avançará sobre o nível de emprego do País. "A inflação está aí e isso é um quadro muito preocupante", advertiu.

