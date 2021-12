Pelegrino dispara na frente e "levanta a poeira" no PT

Leia também:

Em clima festivo, animado por um grupo de percussão do Nordeste de Amaralina, cerca de 700 militantes da esquerda do PT, com suas tradicionais bandeiras e faixas, prestigiaram, neste sábado de manhã, o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Nelson Pelegrino à Prefeitura de Salvador. O ato acirra o processo de disputa interna no PT, quando outras candidaturas estão sendo avaliadas – a dos deputados Walter Pinheiro (federal e J. Carlos (estadual) e do secretário Luiz Alberto (Promoção da Igualdade) – e o partido trabalha em busca do consenso em torno de um nome.

“Vamos registrar a nossa pré-candidatura na segunda-feira. Nossa expectativa é colocar de 1.000 a 1.300 assinaturas de filiados do PT no registro”, anunciou Pelegrino, assim que chegou ao Colégio das Mercês, por volta das 10h30. “Tenho convicção de que nós temos as condições de unificar o partido e ser um nome respeitado na mesa para ser analisado por outras legendas”, argumentou.

O ato de lançamento da pré-candidatura de Pelegrino reuniu a militância de base das correntes Esquerda Democrática e Popular (EDP), Brasil Socialista (BS) e Articulação de Esquerda, além de apoiadores de expressão institucional como o secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, Valmir Assunção, os deputados Guilherme Menezes (federal) e Yulo Oiticica (estadual) e a vereadora licenciada Maria Del Carmen, presidente da Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia).

Ao avistar o pré-candidato na entrada do auditório lotado, o locutor despertou a militância, que assistia a um filme – resumo dos programas e comerciais da campanha de Pelegrino em 2004: “Aí vem ele, uma salva de palmas para o prefeito”, gritou, animado.

Levantar poeira – Nelson Pelegrino discorda de que, ao lançar a sua pré-candidatura, esteja atropelando o processo de discussão no partido. O PT, segundo ele, está “muito morto” nesse processo sucessório e precisa “levantar a poeira”. O petista defende que o esforço de trazer a militância para o centro do debate é fundamental, porque é ela que vai carregar a candidatura do partido. Na sua avaliação, está justamente aí um dos diferenciais da sua candidatura, que é a capacidade de mobilizar a militância e ter os movimentos sociais envolvidos.

Sobre a realização de prévias, Pelegrino, que já disputou a Prefeitura de Salvador três vezes sem chegar ao segundo turno, entende que se forem realizadas em alto nível, com a participação de toda a base do partido, será um instrumento valioso para o processo interno e de preparação da militância para a campanha de outubro.

Na semana passada, Pelegrino e Walter Pinheiro trocaram farpas na imprensa. Pinheiro, que é contra a disputa interna, disse que Pelegrino é pré-candidato desde 1996, quando disputou Salvador pela primeira vez. Pelegrino respondeu, lembrando que Pinheiro lutou para que o PT permanecesse na aliança do prefeito João Henrique Carneiro (PMDB). Mas Pelegrino diz quenão quer confrontos. “Estou entrando na disputa com espírito desarmado, espírito partidário, e com o entendimento de que temos que, num patamar elevado, escolher o melhor nome para representar o partido.

Candidato do grupo ”A Esperança é Vermelha“, derrotado na última eleição (PED) para escolha do Diretório Estadual, Marcelino Galo disse não ver problema algum em prévias, um instrumento democrático previsto no Estatuto do partido. Galo acha, inclusive, que a prévia, em vez de dividir o partido, como argumenta o presidente estadual do PT, Jonas Paulo, servirá para mobilizar a militância e a sociedade, à medida em que as propostas forem debatidas.

”O que temos que discutir, agora, é uma candidatura para valer, que bote o partido na rua, seja uma expressão do Partido dos Trabalhadores, e não uma candidatura de faz-de- conta“, ponderou Galo, pregando: ”Esse nome é Pelegrino, o candidato mais preparado do PT para ser prefeito de Salvador, comprometido com a população e que trabalhou muito, em seu mandato, para trazer recursos à cidade“.

Para o deputado Yulo Oiticica, caso não se consiga construir a unidade em torno de um nome, a prévia é opção mais democrática, porém adverte que deve ser realizada logo, para evitar desgastes como ocorreu com o PED. ”O PT conseguiu mostrar para o Brasil e a Bahia o seu projeto. Agora é a grande oportunidade de mostrar para Salvador“.

