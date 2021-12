Pelegrino assume Secretaria de Desenvolvimento Urbano

O deputado federal licenciado Nelson Pelegrino (PT) foi empossado como novo secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur). A cerimônia, realizada no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), contou com a presença do governador Rui Costa (PT) e dos senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), além de deputados federais, estaduais, e secretários de estado.

Pelegrino assume a vaga deixada pelo deputado federal Sérgio Brito (PSD), no início do mês. Em seu discurso de posse, o petista defendeu políticas implementadas pelo partido nas gestões de Lula e Dilma, agradeceu ao senador Otto Alencar pelo apoio e prometeu dedicação para, junto com o governador Rui Costa, levar o metrô até Águas Claras e entregar a nova rodoviária de Salvador.

"Missão é missão. O governador me escalou para essa e estou pronto, disposto e na mesma disposição de quando fui secretário de Justiça e Turismo. Temos projetos importantes para a cidade, principalmente na questão da mobilização social. Vamos trabalhar para o metrô chegar logo em Águas Claras e entregarmos a nova rodoviária", garantiu o novo secretário da Sedur.

O petista falou sobre o percurso do VLT, que deve chegar até a Estação Acesso Norte do Metrô. "O VLT vai chegar até a Ilha de São João, mas vai chegar também até a Estação Acesso Norte do Metrô, integrando subúrbio ao centro da cidade. A pessoa vai poder pegar o VLT, metrô e ir parar dentro dos shoppings. Hoje esse percurso dura cerca de 13h30, mas vai poder ser feito em 30 minutos de forma confortável e com ar condicionado", disse o novo secretário.

Na próxima segunda-feira, 2, Pelegrino vai se reunir com o secretário de Planejamento para tratar de projetos das pastas. Com a saída de Nelson Pelegrino da Câmara dos Deputados, quem assume é Paulo Magalhães (PSD), que participou da cerimônia e foi citado pelo atual secretário da Sedur.

Advogado, Pelegrino tem 58 anos e é natural de Salvador. Ele assume uma pasta responsável por áreas importantes, a exemplo de habitação e mobilidade urbana. Obras como a implantação do Veículo Leve de Transporte (VLT), a expansão do metrô até Águas Claras/Cajazeiras, as linhas Azul e Vermelha, além de obras de macrodrenagem de Salvador e RMS e a Gestão Integradas dos Resíduos Sólidos são desafios que Pelegrino terá à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Confiança

O governador destacou a confiança no político e afirmou que caberá a Pelegrino tocar projetos importantes para o governo. "São projetos prioritário que anunciei, alinhados a uma agenda internacional e de agências de fomento internacionais, a exemplo da Cidade Sustentável, Inteligente e circulares, que fazem reciclagem de materiais e reuso de água, dando um tratamento adequado para os seus resíduos e que utilizam energia dessa reciclagem e com o tratamento de esgoto. Então é essa tarefa que eu quero que ele desempenhe", afirmou o governador, que disse esperar contar com Nelson Pelegrino até o fim do mandato.

